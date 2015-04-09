Президент Австрии отказался ехать в Москву на парад 9 мая

Президент Австрии Хайнц Фишер не поедет в Москву 9 мая, где в этот день будут отмечать 70-ю годовщину окончания Второй мировой войны.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном пресс-службой австрийского президента, передает Украинская правда.

Ожидается, что Австрию на мероприятиях будет представлять посол Австрии в Москве.

Сам Хайнц Фишер 8 мая при участии министра обороны, российского посла и других почтит окончание войны, в частности, погибших в битве под Веной в апреле 1945 года.

Президент Австрии также направил в адрес российского президента Владимира Путина письмо, в котором почтил миллионы советских солдат, которые приложили усилия для восстановления демократической Австрии.

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Напомним, большинство европейских лидеров отказались от участия в параде.

Так, ранее стало известно об отказе участвовать в параде президента Черногории, президента Молдовы, президента Финляндии, президента Словакии и президента Болгарии.

Также отказались приехать в Москву на 9 мая президент США, канцлер ФРГ, премьер-министр Великобритании, председатель Европейского совета, президенты Польши и Словении.

Многие из них аргументировали свой отказ агрессией России в Украине.

В то же время, например, готовность президента Чехии Милоша Земана приехать в Москву для участия в параде встретила острую критику внутри страны.

О готовности приехать в Москву 9 мая заявил и президент Греции.