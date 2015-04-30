Акции протеста из Балтимора переместились в Нью-Йорк и Бостон

Об этом сообщает Deutsche Welle.

В Нью-Йорке состоялась акция протеста на фоне гибели афроамериканца Фредди Грея в полицейском участке в Балтиморе. Согласно сообщению агентства АР, сотни людей вышли в среду, 29 апреля, на улицы Нью-Йорка и Бостона, чтобы выказать таким образом свое несогласие с насилием против чернокожих со стороны полиции. По имеющимся данным, не менее 60 участников акции протеста в Нью-Йорке арестовали после того, как они двинулись по улицам Манхэттена и заблокировали несколько улиц и тоннель.

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Зато в Бостоне активисты собрались в парке возле штаб-квартиры полиции города и провели там мирную демонстрацию. Кроме того, в Филадельфии планируют проведение аналогичной акции протеста неподалеку от городской ратуши.

Как известно, смерть чернокожего Фредди Грея, который получил несовместимые с жизнью травмы позвоночника в полицейском участке и умер 19 апреля в больнице, вызвали волну насилия и беспорядков в городе Балтимор. На фоне обострения ситуации, власти города и штата вынуждены были прибегнуть к введению чрезвычайного положения и комендантского часа.