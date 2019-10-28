Протесты в Каталонии привели к миллионным убыткам (видео)

За время демонстраций торговля в регионе упала наполовину.

Массовые протесты в Каталонии нанесли значительные убытки, пока они достигают нескольких миллионов.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ Мадриде состоялся массовый митинг против автономии Каталонии (видео)

Так, уборка в городе, по подсчетам, будет стоить 3 миллиона евро. А ремонт разбитых протестующими террас кафе и ресторанов - еще 2 миллиона.

Сколько массовые протесты стоили туристической отрасли - пока еще считают. Известно, что торговля в регионе упала наполовину.

Как сообщал УНИАН, в Каталонии протестуют с середины октября после того, как Верховный суд Испании приговорил к длительному пребыванию за решеткой 9-х политиков, ранее возглавлявших регион.

Они признаны виновными в организации в октябре 2017 года запрещенного Мадридом референдума за отделение Каталонии от Испании.

Эти приговоры спровоцировали массовые акции протеста в Барселоне и других городах Каталонии. Антиправительственные выступления, которые сначала были мирными, переросли в столкновения с полицией, которые 19 октября достигли своего апогея.

Правительство отказывается вести переговоры с каталонскими сепаратистами.