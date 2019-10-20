Власти Испании отказались от диалога с лидерами Каталонии

В испанском правительстве призывают главу кабмина Каталонии сначала осудить беспорядки.

Правительство Испании отклонило предложение о переговорах, выдвинутое представителями Каталонии, которые с середины октября не прекращают акции протеста.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

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Исполняющий обязанности главы испанского правительства Педро Санчес, в частности, отметил, что сначала глава кабмина Каталонии Ким Торра должен осудить беспорядки.

Мэр Барселоны Ада Колау, в свою очередь, призвала жителей к спокойствию на фоне противостояний между митингующими и полицией. "Подобное не может продолжаться. Барселона этого не заслуживает", - подчеркнула она.

По данным местной газеты La Vanguardia, вечером 19 октября участники митинга в Барселоне продолжили возводить баррикады. В нескольких местах заграждения охватил огонь, который пришлось тушить пожарным. При этом полиция применила пинометы - устройства, стреляющие быстрозатвердевающей и обволакивающей пеной.

Как сообщал УНИАН, Верховный суд Испании приговорил девять лидеров каталонских сепаратистов на срок от 9 до 13 лет заключения за участие в референдуме о независимости в 2017 году.