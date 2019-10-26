США объявили о прекращении авиасообщения с Кубой

Целью такого шага в Госдепе назвали стремление "предотвратить получение прибыли от поездок граждан США кубинским режимом".

Госдепартамент США объявил о приостановке авиарейсов во все аэропорты Кубы, за исключением Гаваны.

Об этом говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства, передает НВ.

"По запросу госсекретаря США министерство транспорта приостановило до последующего уведомления авиасообщение между международными аэропортами США и Кубы, кроме международного аэропорта Хосе Марти Гаваны", - говорится в сообщении.

Как отмечается, американским авиакомпаниям "дается 45 дней, чтобы отменить все запланированные рейсы, кроме аэропорта Гаваны".

Целью такого шага в Госдепе назвали стремление "предотвратить получение прибыли от поездок граждан США кубинским режимом".

Читайте такжеTwitter заблокировал аккаунты Рауля Кастро и Компартии Кубы

"В соответствии с внешней политикой президента в отношении Кубы эта акция не позволяет доходам доходить до кубинского режима, который использовался для финансирования продолжающихся репрессий против кубинского народа и поддержки Николаса Мадуро в Венесуэле. Приостановив рейсы в общей сложности в девять аэропортов, Соединенные Штаты препятствуют кубинскому режиму в получении доступа к твердой валюте от путешественников из США, находящихся на контролируемых государством курортах, посещают государственные достопримечательности и иным образом вносят вклад в казну кубинского режима вблизи этих мест", - говорится в сообщении.

В Госдепе подчеркнули, что "Штаты по-прежнему считают Кубу ответственной за репрессии против кубинского народа и вмешательство в дела Венесуэлы, в том числе за бессовестную поддержку незаконного режима Мадуро".

Как сообщал УНИАН, в начале июня США ввели запрет на групповые поездки американских граждан на Кубу в образовательных целях. Кроме этого, больше не будут выдаваться лицензии на экспорт на остров частных самолетов и пассажирских судов.