В Египте 69 исламистам дали пожизненное за поджог церкви

Храм загорелся в разгар массовых беспорядков в Кирдасе, после того как протестующие напали на местный полицейский участок.

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Столкновения со стражами порядка в селении начались спустя несколько часов после разгона сторонников свергнутого президента-исламиста Мохаммеда Мурси, сообщает Русская служба ВВС.

При подавлении протестов тогда погибли сотни манифестантов.