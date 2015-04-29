В Египте 69 исламистам дали пожизненное за поджог церкви

18:01, 29 апреля 2015
Мир
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Суд в Египте приговорил 69 исламистов к пожизненному заключению за поджог христианской церкви в селении Кирдаса близ Каира в 2013 году.

кердаса

Храм загорелся в разгар массовых беспорядков в Кирдасе, после того как протестующие напали на местный полицейский участок.

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Столкновения со стражами порядка в селении начались спустя несколько часов после разгона сторонников свергнутого президента-исламиста Мохаммеда Мурси, сообщает Русская служба ВВС.

При подавлении протестов тогда погибли сотни манифестантов.

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