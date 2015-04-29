В Египте 69 исламистам дали пожизненное за поджог церкви
18:01, 29 апреля 2015Мир
255 0
Суд в Египте приговорил 69 исламистов к пожизненному заключению за поджог христианской церкви в селении Кирдаса близ Каира в 2013 году.
В Египте судили исламистов за поджог христианского храма / Google Maps
Храм загорелся в разгар массовых беспорядков в Кирдасе, после того как протестующие напали на местный полицейский участок.
Читайте такжеСуд приговорил экс-президента Египта к 20 годам тюрьмы
Столкновения со стражами порядка в селении начались спустя несколько часов после разгона сторонников свергнутого президента-исламиста Мохаммеда Мурси, сообщает Русская служба ВВС.
При подавлении протестов тогда погибли сотни манифестантов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter