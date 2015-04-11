В Египте лидеры движения "Братья-мусульмане" приговорены к казни
15:38, 11 апреля 2015Мир
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Суд Египта приговорил к смертной казни 13 лидеров запрещенного исламистского движения "Братья-мусульмане", в частности главу этого движения Мухаммеда Бади.
REUTERS
Кроме того, еще 37 участников движения получили пожизненное заключение, передает русская служба Би-Би-Си.
Ранее, в сентябре 2014 года, суд в египетской провинции Гиза Бади осудил к пожизненному заключению.
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Лидеры "Братьев мусульман" обвиняются в подстрекательстве к насилию и убийствам во время массовых столкновений исламистов со своими политическими оппонентами в июле прошлого года, произошедшие неподалеку от каирского университета.
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