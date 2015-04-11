В Египте лидеры движения "Братья-мусульмане" приговорены к казни

Кроме того, еще 37 участников движения получили пожизненное заключение, передает русская служба Би-Би-Си.

Ранее, в сентябре 2014 года, суд в египетской провинции Гиза Бади осудил к пожизненному заключению.

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Лидеры "Братьев мусульман" обвиняются в подстрекательстве к насилию и убийствам во время массовых столкновений исламистов со своими политическими оппонентами в июле прошлого года, произошедшие неподалеку от каирского университета.