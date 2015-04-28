Бывший сокурсник рассказал, как "поднялся" Путин: "Его выбрали как послушную марионетку"

Об этом заявил бывший советский разведчик и сокурсник Путина Юрий Швец в интервью Гордону.

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"Его выбрали как послушную марионетку, которая на посту главы РФ должна была гарантировать безопасность и бабло тем, кому пришел на смену. Я общался с Борисом Березовским, который сыграл немалую роль в том, чтобы Путин стал президентом. Борис говорил: "Дайте мне один телеканал, и я сделаю стул следующим президентом России ". Вот и весь ответ, как Путин поднялся", - заявил Швец.

Как сообщал УНИАН, экс-разведчик, финансовый аналитик США Юрий Швец, который был сокурсником Путина по академии КГБ, рассказал, что несмотря на официальную биографию, президент РФ никогда не работал в разведке из-за "способностей ниже среднего".