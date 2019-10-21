Сожжены здания и разгромлен метрополитен: подробности протестов в Чили (видео)

Из-за массовых демонстраций, которые вызваны повышением цен на общественный транспорт погибло уже 8 человек.

В Чили уже неделю продолжаются протесты, вызванные повышением цен на общественный транспорт. В часы пик цена проездных билетов в метро выросла с 800 до 830 песо ($1,17).

Сначала чилийцы проводили мирные акции, однако 18 октября они переросли в столкновения с правоохранителями. Демонстранты разгромили несколько станций метрополитена в Сантьяго. Также начали поджигать автобусы и здания.

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Из-за массовых демонстраций погибли уже 8 человек. Ранее сообщалось о трех жертвах, а недавно появилась информация о еще 5 умерших. Пожарные сказали, что пять человек погибли на швейной фабрике, сожженной демонстрантами в северном пригороде Сантьяго.

Для борьбы с протестующими власть Чили мобилизовала армию и объявила чрезвычайное положение. Войска патрулируют улицы чилийской столицы. Центральная магистраль перекрыта танками, чтобы не допустить новых столкновений.

Ранее президент Чили Себастьян Пиньера приостановил рост тарифов на метро, которое и повлекло начало протестов, но беспорядки продолжаются, несмотря на данное заявление.

Это – самые масштабные за несколько лет беспорядки в Чили, которая считается одной из самых стабильных стран Латинской Америки.

Как сообщал УНИАН, в Каталонии не прекращаются массовые акции протеста. В пятницу, 18 октября, в центральной части Барселоны, по оценкам городской полиции, собрались более 500 тысяч демонстрантов.