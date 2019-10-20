Протесты против подорожания метро в Чили: погибли три человека

В столице страны объявили чрезвычайное положение из-за беспорядков, погромов и поджогов.

Трое людей погибли в результате пожара в супермаркете в столице Чили Сантьяго, где вторые сутки продолжаются ночные протесты. Двое людей погибли на месте, еще один пострадавший скончался от ожогов в больнице, сообщила мэр столицы Карла Рубилар.

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Ранее президент Чили Себастьян Пиньера приостановил рост тарифов на метро, которое и повлекло начало протестов, но беспорядки продолжаются, несмотря на данное заявление, сообщает “Радио Свобода”.

Также президент Чили объявил чрезвычайное положение в столице из-за беспорядков, погромов и поджогов. Войска патрулируют улицы чилийской столицы, сообщает Euronews. Центральная магистраль перекрыта танками, чтобы не допустить новых столкновений.

Протесты начались несколько дней назад в форме массовых "прыжков через турникеты", так студенты выразили свое недовольство вторым за этот год повышением цен.

В часы пик цена проездных билетов достигает 830 чилийских песо (это эквивалентно 1 доллару 17 центам, примерно 29 гривень 25 копеек – вместо прежней цены в 1 доллар 13 центов, 28 гривень 25 копеек). Зарплата многих чилийцев не достигает и 770 долларов в месяц.