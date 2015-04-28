Канадский министр: ложь Путина оскорбляет разум

Как сообщает Радио Свобода, об этом заявил министр гражданства и миграции Канады Крис Александр. По его словам, Киев может рассчитывать на поддержку и помощь международных партнеров.

"Ложь Путина оскорбляет разум украинского народа, Европы и всего мира", – заявил он в Киеве на Международной конференции в поддержку Украины.

По словам министра, российский народ и его лидер Владимир Путин являются неотъемлемыми друг от друга. «Россияне выбрали своего лидера – Путина, а вместе с ним – эскалацию и агрессию», – добавляет политик.

По его словам, Владимир Путин ухудшает благополучие своего народа и подталкивает его к пониженным стандартам жизни. В то же время, как отметил канадский министр, Украина выбрала другой путь развития. Крис Александр заявил, что болезненные реформы, которые частично уже вводит власть Украины, «является единственным путем к благосостоянию».

Читайте такжеПутин процитировал Геббельса и сказал, что методы нацистов работают и через 70 лет«Мы все преданы делу помочь вам этого достичь», – резюмирует канадский политик.

28 апреля в Киеве проходит Международная конференция в поддержку Украины. Мероприятие собрало свыше 500 участников из более чем 50 стран мира. Это представители институтов ЕС и его государств-членов, стран Большой Семерки, ООН; международных организаций, мировых инвестиционных и бизнес-компаний и гражданского общества.