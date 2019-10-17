ЕС стремится ратифицировать новое соглашение по Brexit до 31 октября

Ранее Евросоюз и Великобритания достигли соглашения по Brexit.

Европейский Союз намерен завершить все необходимые процедуры по ратификации нового соглашения о Brexit, как и планировалось, 31 октября.

Об этом заявил главный переговорщик ЕС Мишель Барнье на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

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"Надо быть осторожными с терминами: на заседании Европейского совета не будет ратификации. Мы сделали все возможное для того, чтобы Рада сегодня высказала положительное мнение относительно рекомендаций, которые мы вместе с президентом Юнкером окажем им относительно переговоров и проекта соглашения. Рада должна дать формальное согласие после того, как Европарламент ратифицирует документ", - сказал Барнье.

Он выразил уверенность, что документ может быть поддержан и ратифицирован до 31 октября. Барнье добавил, что получил заверения от британского премьера Бориса Джонсона, что тот сможет получить согласие парламента Великобритании на новое соглашение.

Как сообщал УНИАН, британская и европейская переговорные команды согласовали соглашение о Brexit перед встречей европейских лидеров в Брюсселе.