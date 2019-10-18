Взрыв в мечети Афганистана: 29 погибших, более 100 раненых (фото)

Спасатели предполагают, что количество жертв может увеличиться, поскольку завалы здания еще полностью не разобрали.

В мечети в восточной части Афганистана прогремел взрыв. В результате инцидента погибли 29 прихожан, более 100 раненых.

Трагедия произошла в пятницу во время богослужения, сообщает REUTERS.

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Спасатели предполагают, что количество жертв может увеличиться, поскольку завалы здания еще полностью не разобрали.

По информации чиновников, в результате взрыва обрушилась крыша мечети.

В то же время местные СМИ заявляют, что на самом деле произошло несколько взрывов, а количество жертв отличается от официальных данных.

Пока ни одна из группировок не взяла ответственность за взрыв.

Напомним, два человека погибли и еще несколько получили ранения в результате нападения вооруженного стрелка на синагогу в немецком городе Галле.