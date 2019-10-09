В Германии неизвестный стрелок напал на синагогу – двое погибших

На ближайшем еврейском кладбище также подорвали гранату.

Два человека погибли и еще несколько получили ранения в результате нападения вооруженного стрелка на синагогу в немецком городе Галле.

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Как сообщает Mirror, полиция преследует преступника, который сбежал с места инцидента на машине и уехал в направлении Лейпцига. Сообщается, что на ближайшем еврейском кладбище также взорвалась граната.

Полиция призывает местных жителей оставаться в своих домах или найти безопасное место и не покидать его до тех пор, пока подозреваемый остается на свободе.

Местные СМИ сообщают, что стрелок был вооружен автоматическим оружием.

Напомним, 6 октября в Канзас-Сити (США) мужчина открыл стрельбу в баре, ранив 9 и убив 4 человека.