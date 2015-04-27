В Саудовской Аравии обрушилось здание, под завалами могут быть полсотни человек

По имеющимся данным, в результате обрушения недостроенного здания четыре человека пострадали, они были доставлены в здание университета Эль-Касим, сообщает РИА Новости.

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Как заявил агентству представитель университета Бандар аль-Рошоди (Bandar al-Roshodi), на месте происшествия проводятся поисково-спасательные работы. По его словам, среди рабочих, которые могут находиться под завалами, есть иностранцы.

Агентство Синьхуа, в свою очередь, сообщает о четырех погибших в результате происшествия. По данным агентства, инцидент произошел возле университета Эль-Касим в одноименной провинции.