Пентагон не будет свидетельствовать о блокировании военной помощи Украине

Со следствием также не будет сотрудничать вице-президент США Майк Пенс и адвокат Трампа.

Министерство обороны США не готово предоставить Конгрессу документы, связанные с блокированием военной помощи Украине, в рамках дела об устранении Дональда Трампа с поста президента США и его вероятное давление на Украину.

Об этом сообщает REUTERS.

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Пентагон ссылается на «правовые и практические проблемы». Кроме того, в Минобороны США заявили, что Палата представителей не имеет резолюции, которая необходима для такого расследования.

Как передает Громадське, свидетельствовать отказался и адвокат Трампа Рудольф Джулиани. Он заявил, что не подчинится порядку демократов в Палате представителей.

Со следствием также не будет сотрудничать вице-президент США Майк Пенс.

Напомним, три комитета Палаты представителей Конгресса США заявили в сентябре, что начали "широкомасштабное расследование" сообщений о том, что президент Дональд Трамп, его адвокат Руди Джулиани и, возможно, другие оказывали давление на правительство Украины, чтобы склонить его к содействию кампании по переизбранию Трампа.

Представитель демократов, который возглавляет комитеты по вопросам разведки, наблюдения и иностранным делам Палаты обратился к Белому дому и Государственному департаменту с просьбой предоставить информацию о том, что они назвали попытками "манипулировать украинским правосудием".

Трамп и некоторые другие республиканцы ранее спрашивали, не было ли конфликта интересов в том, что Хантер Байден, сын бывшего вице-президента-демократа Джо Байдена, ныне кандидата в президенты, был членом правления украинской газовой компании Burisma, членов которой обвиняют в уклонении от уплаты налогов.