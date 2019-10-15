Прокуроры получили доступ к счетам адвоката Трампа

Американские следователи интересуются коммерческими встречами Джулиани в Украине, в частности – с Виталием Кличко.

Федеральные прокуроры Манхэттена получили доступ к счетам адвоката президента США Рудольфа Джулиани в рамках дела о возможном нарушении закона о лоббировании во время его пребывания в Украине.

Об этом пишет The Hill.

Читайте такжеТрамп раскрыл детали санкций против Турции из-за ее действий в Сирии

По информации СМИ, свидетелей по этому делу допрашивали минимум с августа, следователи интересовались коммерческими встречами Джулиани в Украине.

Расследование, в частности, включает любую причастность Джулиани к обвинениям в финансировании предвыборной кампании его бизнес-партнеров Льва Парнаса и Игоря Фрумана, которые ныне выступают как обвиняемые.

Американские издания объясняют, что изучение банковских счетов Джулиани свидетельствует о том, что федеральные прокуроры интересуются коммерческими делами адвоката Трампа в Украине, в частности встречами с мэром Киева Виталием Кличко.

Напомним, Федеральная прокуратура в Нью-Йорке начала расследование против адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани по подозрению в нарушении законов о предотвращении иностранного влияния на американское правительство.

Расследование касается деятельности Джулиани в Украине и возможного влияния на решение об отставке Мари Йованович с должности посла США в Украине.