Прокуроры получили доступ к счетам адвоката Трампа
Федеральные прокуроры Манхэттена получили доступ к счетам адвоката президента США Рудольфа Джулиани в рамках дела о возможном нарушении закона о лоббировании во время его пребывания в Украине.
Об этом пишет The Hill.
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По информации СМИ, свидетелей по этому делу допрашивали минимум с августа, следователи интересовались коммерческими встречами Джулиани в Украине.
Расследование, в частности, включает любую причастность Джулиани к обвинениям в финансировании предвыборной кампании его бизнес-партнеров Льва Парнаса и Игоря Фрумана, которые ныне выступают как обвиняемые.
Американские издания объясняют, что изучение банковских счетов Джулиани свидетельствует о том, что федеральные прокуроры интересуются коммерческими делами адвоката Трампа в Украине, в частности встречами с мэром Киева Виталием Кличко.
Напомним, Федеральная прокуратура в Нью-Йорке начала расследование против адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани по подозрению в нарушении законов о предотвращении иностранного влияния на американское правительство.
Расследование касается деятельности Джулиани в Украине и возможного влияния на решение об отставке Мари Йованович с должности посла США в Украине.