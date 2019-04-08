The Hill: Генпрокуратура Украины пытается передать США доказательства против демократов

Украинские прокуроры пожаловались, что хотели отвезти собранные материалы в Вашингтон, но им не дали визы.

Украинские правоохранители убеждены, что у них есть доказательства нарушений, совершенных американскими демократами и их союзниками в Киеве, которые касаются ряда эпизодов: от вмешательства в выборы президента США в 2016 году до препятствования уголовным производствам. Но, по их словам, Департамент юстиции при администрации Дональда Трампа остается бездейственным.

Об этом пишет The Hill. Заместитель отдела международного сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины Константин Кулик рассказал изданию, что он и другие чиновники правоохранительных органов с прошлого года безуспешно пытались получить визы от посольства США в Киеве, чтобы доставить собранные доказательства в Вашингтон.

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«Мы собирались поделиться информацией во время рабочих поездок в США. Однако, посол США заблокировал процесс предоставления визы. Она не отказала нам откровенно, но и не предоставила их нам», - сказал Кулик.

Он добавил, что в фокусе украинских следователей было незаконное выведение денег из Украины в США бизнесменами, лояльными к предыдущему пророссийскому режиму Виктора Януковича. Кулик рассказал, что эти украинские бизнесмены платили за лоббистские усилия, нацеленные на правительство США.

«Вдобавок, эти платежи были сделаны за счет средств, которые были получены через операцию отмывания денег. У нас есть информация, что компания из США была причастна к этим платежам», - рассказал украинский чиновник, добавив, что эта компания связана с одним или более видных членов Демократической партии.

Кулик также добавил, что в другом эпизоде собранные украинскими чиновниками доказательства уплаты денег американскому демократу были скрыты НАБУ во время выборов 2016 года под давлением чиновников США.

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«Во время расследования мы обнаружили, что была ситуация, в которой на НАБУ осуществлялось давление для неразглашения имени этого американца», - сказал чиновник украинской Генпрокуратуры.

Украина нажила себе дурную славу из-за коррупции и операций по распространению дезинформации. Ее правоохранительные органы спорят из-за того, что можно считать нарушениями. Кулик и его руководители даже ведут политические битвы за то, кого можно или нельзя преследовать. Как следствие, подозрения из Киева обычно воспринимают скептически. Но много подозрений, о которых украинские чиновники рассказали The Hill, также появлялись в судебных представлениях США и отчетах разведки. Украинские доказательства, о которых говорят в Генпрокуратуре, включают показания под присягой двоих украинских чиновников с признанием того, что их ведомства пытались повлиять на американские выборы в 2016 году в пользу Хиллари Клинтон. Среди таких усилий была организация утечки информации о перечислении сомнительных денег Полу Манафорту, который был главой избирательного штаба Трампа.

Также речь идет о контактах между членами Демократической партии в Вашингтоне и украинскими чиновниками, во время которых состоялась передача «грязи» на Дональда Трампа. О финансовых записях, которые свидетельствуют, что украинская газовая компания перечислила более 3 миллиона долларов на американские счета, связанные с Хантером Байденом – младшим сыном бывшего вице-президента США Джозефа Байдана, руководящим американо-украинскими отношениями в администрации Обамы. Сын Байдена работал в совете директоров украинской газовой компании Burisma Holding. Кроме того, речь идет о записи по давлению вице-президента Байдена на украинских чиновников в марте 2016 года с требованиями уволить прокурора, который вел расследование против Burisma Holding. Незадолго до увольнения прокурор собирался допросить Хантера Байдена о финансовых перечислениях.

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Также среди украинских доказательств переписка, которая указывает на то, что члены Госдепа или посольства США в Киеве давили на уголовные производства на украинской территории. А также данные о перечислении 7 миллиардов долларов из Украины за границу включая США. Чиновники, с которыми общалось издание The Hill, сказали, что не хотят передавать собранные доказательства агентам ФБР, работающим в Украине. Потому что они тесно работают с НАБУ и посольством США.

«В украинских политических кругах ни для кого не секрет, что НАБУ было создано с американской помощью и пыталось повлиять на президентские выборы в США», - сказал Кулик.

Генпрокурор Юрий Луценко сказал, что у него достаточно доказательств, в частности против Байдена, его семьи и вывода денег из Украины, чтобы требовать встречи с Генеральным прокурором США Уильямом Барром.

Недавно The Hill писало, что Байден в 2016 году надавил на президента Украины Петра Порошенко и заставил его уволить Генпрокурора Виктора Шокина, который проводил расследование против Burisma Holding. Кулик подтвердил, что украинская Генпрокуратура расследует это дело тоже.

«У нас есть доказательства и свидетельства, которые указывают на то, что Джозеф Байден давил на украинские правоохранительные органы, чтобы остановить следствие», - сказал он.

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Издание пишет, что поскольку визы украинским прокурорам не дали, они попытались передать Департаменту юстиции США собранные материалы через другие каналы. Одна из таких попыток состоялась прошлой осенью. Тогда украинская сторона попыталась передать выводы своего расследования Окружной прокуратуре Манхэттена через бывшего федерального прокурора, который работал во времена президентства Джорджа Буша-младшего. Но это не принесло никаких результатов.

Издание пишет, что если у Украины действительно есть серьезные доказательства, это может привести к появлению в США серьезного дела о заговоре. Но вопросом остается то, заинтересуется ли этим Генпрокурор Уильям Барр.