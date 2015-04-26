На Эвересте при сходе лавины погибли 65 альпинистов, более тысячи человек ожидают эвакуации

На Эвересте в результате схода лавины погибли 65 альпинистов, еще свыше 1 тыс. ожидают эвакуации в базовом лагере.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN IBN.

По данным президента Ассоциации альпинизма Непала Анг Черинга, более 60 человек также получили ранения и будут отправлены вниз в первую очередь, 22 из них уже отправлены первым рейсом прибывшего вертолета.

Читайте такжеОт землетрясения в Непале пострадали около 6,6 миллионов человек, количество жертв превысило 2 тысячи

Лавина обрушилась на Эверест, похоронив часть базового лагеря альпинистов, которые готовились к восхождению возле основной трассы на вершину в разгар сезона ее покорения. По оценкам министерства туризма Непала, из более 1 тыс. альпинистов, находившихся в момент начала землетрясения на Эвересте, примерно 400 иностранцев. Часть из альпинистов уже начала восхождение и была застигнута лавинами в лагерях, они находятся в безопасности, но из-за повреждения маршрута не могут спуститься самостоятельно и также ждут эвакуации.