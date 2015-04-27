В Казахстане переизбрали Назарбаева

Такие предварительные данные голосования обнародовала в понедельник утром Центральная избирательная комиссия страны, пишет Радио Свобода.

По ее данным, за 74-летнего Назарбаева проголосовали 97,17% граждан, пришедших на избирательные участки.

Решение не стало неожиданным, поскольку накануне три экзит-пола одинаково прогнозировали победу Назарбаеву в примерно 97 процентов.

Читайте такжеЯвка на выборах президента Казахстана превышает 86 процентов - ЦИКНазарбаев бессменно руководит Казахстаном еще с советских времен - в 1989 года. С тех пор он несколько раз переизбирался, чаще всего на внеочередных выборах, или продолжал свой срок на посту без выборов через референдум.

На предыдущих выборах 2011 года, он, по официальным данным, получил почти 96 процентов голосов избирателей. Международные наблюдатели не признавали свободными и честными ни одни из этих выборов.