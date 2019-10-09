Байден впервые призвал объявить импичмент Трампу

Байден подчеркнул, что Трамп нарушил данную при вступлении в должность клятву.

Бывший вице-президент США Джо Байден впервые высказался за то, чтобы Конгресс объявил импичмент президенту Дональду Трампу.

Об этом он заявил в ходе выступления перед сторонниками в Нью-Гэмпшире, передает «Интерфакс».

"Дональд Трамп нарушил данную при вступлении в должность клятву. Он предал своей народ и совершил нарушения, наказание за которые - импичмент", - заявил он.

"Ему нужно объявить импичмент", - добавил Байден, слова которого приводят американские СМИ.

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Позиция Байдена по этому вопросу интересна, поскольку именно он косвенным образом стал виновником проводимого Палатой представителей расследования, цель которого - определить, есть ли основания для импичмента.

Как сообщал УНИАН, в США разгорелся скандал между Белым домом и Конгрессом после появления в СМИ сообщений, что представитель разведки США в рамках программы защиты обличителей нарушений представил записку генеральному инспектору, где сказано, что Трамп "пообещал" что-то лидеру иностранного государства, руководствуясь собственными политическими интересами.

В СМИ предполагали, что во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля, Трамп мог неоднократно настаивать на расследовании в Украине действий влиятельного политика от Демократической партии, бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Пресс-секретарь Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 24 сентября объявила, что Конгресс начинает официальное инициирование процедуры импичмента Трампа.

25 сентября Белый дом обнародовал стенограму телефонного разговора Трампа и Зеленского, который состоялся 25 июля. В стенограмме говорилось, что Трамп просил Зеленского изучить дело против сына Байдена - Хантера Байдена.

26 сентября в США обнародовали рассекреченную жалобу разведчика о телефонном разговоре Трампа и Зеленского.

30 сентября Зеленский заявил, что Украина не проводит расследований «по команде» других стран.