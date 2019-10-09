«Фонд борьбы с коррупцией» оппозиционера Навального признан в России «иностранным агентом»

Соответствующее сообщение появилось на сайте Минюста РФ.

Министерство юстиции РФ внесло некоммерческую организацию «Фонд борьбы с коррупцией» оппозиционера Алексея Навального в реестр организаций «выполняющих функции иностранного агента».

Соответствующее сообщение появилось на сайте Минюста РФ.

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«Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью», –говорится в сообщении.

Ранее главное управление МВД РФ по Москве подало два иска к Алексею Навальному и другим оппозиционерам. Ведомство хочет отсудить почти 18 млн рублей за привлечение полицейских и техники для обеспечения общественного порядка на несогласованных акциях протеста 27 июля и 3 августа.

Оппозиционеры называют иски политическим преследованием и намерены оспаривать их.