Грибаускайте: изоляция России 9 мая будет очевидной

Об этом сказала президент Литвы Даля Грибаускайте в интервью радио "Свобода". Она отметила, что из-за российской агрессии "введена в действие политическая изоляция". "Это хорошо видно на примере парада 9 мая. Кто приедет на парад?" - задалась вопросом Даля Грибаускайте.

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По ее словам, мир ясно просигнализировал России, что поведение Кремля неприемлемо. "Поставка тяжелого вооружения и открытая ложь всему миру - это неприемлемо. Такое поведение подобно терроризму. И цивилизованный мир громко об этом заявляет", - подчеркнула президент Литвы.

Подчеркнем, на парад в Москву отказалось приехать большинство президентов и глав правительств европейских стран. Среди тех кто не принял приглашение Владимира Путина - президент США Барак Обама, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, председатель Европейского совета Дональд Туск, президент Польши.