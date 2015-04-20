Грибаускайте призвала усилить миссию ОБСЕ на Донбассе

Как сообщает Delfi со ссылкой на пресс-службу президента Литвы, этот вопрос Грибаускайте обсудила на состоявшейся в Вильнюсе встрече с генеральным секретарем ОБСЕ Ламберто Заньером.

"На встрече обсуждались региональная безопасность и роль ОБСЕ в обеспечении выполнения Минских соглашений. По словам главы государства, необходимо усилить специальную мониторинговую миссию ОБСЕ, обеспечив свободу и безопасность ее передвижения", - говорится в сообщении.

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Грибаускайте подчеркнула, что решение конфликта невозможно до тех пор, пока не будет обеспечено международное наблюдение за границей Украины и России.

Отмечается, что глава ОБСЕ приехал в Литву на конференцию ОБСЕ и ООН в Президентском дворце, посвященную роли женщин в обеспечении международных мира и безопасности.