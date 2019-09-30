В Норвегии заметили российский спецназ – СМИ

Российские спецназовцы провели разведку ключевых объектов и критической инфраструктуры.

На территории Норвегии заметили тактические группы российского спецназа, которые действовали как в Шпицбергене, так и на материковой части страны.

Об этом сообщает норвежское издание Aldrimer со ссылкой на четыре независимых источника в области обороны и разведки из трех разных стран, передает ТСН.

Читайте такжеНет ума – штурмуй дома: спецназ РФ потерпел неудачу при проникновении в квартиру (видео)

По их данным, российские спецназовцы провели разведку ключевых объектов и критической инфраструктуры.

Эта информация основана на данных союзных Норвегии разведок, в том числе фотографиях с американских самолетов-разведчиков.

Документы показывают, среди прочего, что спецназовцы могут быть напрямую связаны с российскими военными учениями в Баренцевом море.

Кроме того, Северный флот РФ мобилизовал как минимум одну специальную подводную лодку типа П-650 "Малый", которая предназначена для скрытого размещения сил специального назначения.

Согласно источникам Aldrimer, в дополнение к операции на Шпицбергене, разведывательные миссии также проводились на материковой части Норвегии, но там российские военные действуют под видом гражданских.