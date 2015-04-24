Парламент Германии признал массовое убийство армян геноцидом

Как отмечается, голосование знаменует собой значительное изменение позиции Германии, которая является крупнейшим торговым партнером Турции в Евросоюзе и в которой проживает большая этническая турецкая диаспора, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Reuters.

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В отличие от Франции и около двух десятков других стран, Берлин долго отказывался использовать слово "геноцид".

"То, что случилось в середине Первой мировой войны в Османской империи, перед глазами мира было геноцидом", - подчеркнул президент Бундестага Норберт Ламмерт в начале дебатов по резолюции.

Как сообщал УНИАН, перед этим парламент Австрии также проголосовал за такое признание, что вызвало резко негативную реакцию со стороны Турции, которая отозвала своего посла из этой страны.