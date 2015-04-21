Германия планирует признать массовое убийство армян геноцидом

В понедельник, 20 апреля, лидеры этих партий в Бундестаге согласовали соответствующий проект резолюции, которую планируют принять 24 апреля в связи со столетней годовщиной этих событий, пишет Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.

Как отмечается в тексте документа, судьба изгнанных и убитых армян "является примером истории массового уничтожения, геноцида, которыми чудовищным образом обозначен ХХ век".

Голосование всех членов фракций правящей коалиции за внесение слова "геноцид" к тексту документа состоится 21 апреля. Немецкое правительство, по словам его представителя Штефана Зайберта, поддерживает эту формулировку.

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В частности, как отметил министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью газете Süddeutsche Zeitun, то, что произошло в 1915 году, можно объединить в понятие геноцид".

По словам политика, он может хорошо понять мотивы и чувства тех, кто требует закрепить понятие геноцида в отношении преступлений против армян. Вместе с тем, он отметил, что все более жесткие политические дебаты по этому поводу могут "осложнить или даже сделать невозможным" начало серьезного и прямого диалога между Турцией и Арменией.

Как отмечает Reuters, до этого немецкое правительство избегало использования понятия "геноцид" по поводу массового убийства армян, чтобы не осложнять отношения с Турцией.