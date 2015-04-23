Турция отозвала посла из Австрии из-за признания геноцида армян

"Очевидно, что заявление австрийского парламента надолго запятнает турецко-австрийскую дружбу", - говорится в заявлении министерства иностранных дел Турции, сообщает DW.DE.

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По разным данным, 100 лет назад было уничтожено от 200 тыс. до 1,5 млн армян. Однако Турция категорически отказывается признавать геноцид.

Тем временем Армения уже поприветствовала заявление австрийского парламента. "Этим шагом Австрия сделала важный вклад в дело предупреждения геноцида и преступлений против человечества", - заявил министр иностранных дел страны Эдвард Налбандян.

Между тем, немецкое правительство и парламент, которые до сих пор избегали называть массовое убийство армян "геноцидом", могут изменить свое мнение. Как отметил министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, то, что произошло в 1915 году, можно "объединить в понятие геноцид".