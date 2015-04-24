Суд Италии изберет меру пресечения перевозчикам затонувшего судна с мигрантами

Прокуратура уже предъявила им бвинения в нелегальной перевозке людей, массовом убийстве и в насильственных действиях, сообщает ТСН. 27-летний гражданин Туниса и 25-летний сириец в настоящее время дают показания полиции. Арестованные перекидывают вину друг на друга. Капитан утверждает, что за штурвалом был ассистент, последний утверждает, что лодкой управлял человек, который утонул.

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Кроме этого, следователи продолжают допрашивать уцелевших мигрантов. С их слов, после трагедии в Сицилийском проливе, эти двое представлялись полицейскими и брали деньги за перевозку людей из Африки в Европу. Следствие установило, что перевозчики жестоко обращались с мигрантами. Били людей палками за невыполнение их команд. От нанесенных ударов несколько человек погибло. Одного мужчину капитан и ассистент бросили за борт, когда тот поднялся и подошел к краю лодки без их разрешения.