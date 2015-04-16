В Италии арестованы мигранты-мусульмане за убийство христиан
21:20, 16 апреля 2015Мир
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Итальянская полиция сообщает об аресте 15 мигрантов-мусульман, которые, как подозревают, выкинули 12 христиан за борт судна, перевозившего нелегальных мигрантов в Италию.
REUTERS
На борту судна возникла ссора, в ходе которой мигрантов-христиан из Ганы и Нигерии скинули в море. Опасаются, что все они утонули, передает Би-би-си.
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За последние дни в прибрежных водах Италии было спасено около 10 тыс. мигрантов, которые пытаются добраться до берега из стран северной Африки, в основном Ливии и Египта.
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