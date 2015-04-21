Полиция задержала капитана и штурмана затонувшего судна с мигрантами

Капитан из Туниса и штурман из Сирии были среди 27 спасенных людей, которых доставили вчера поздно вечером в сицилийский порт Катания, сообщает DW.DE. В общем с корабля удалось спасти 28 беженцев.

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Итальянская прокуратура подозревает задержанных в массовом убийстве по неосторожности и торговле людьми, сообщило итальянское информагентство Ansa. По словам генерального прокурора Джованни Сальви, другие спасенные опознали обоих задержанных.

По оценкам ООН, число жертв трагедии еще больше, чем считалось до сих пор. После разговоров с теми, кто выжил, в организации считают, что в результате аварии могли погибнуть около 800 человек, сообщила пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Карлотта Сами. "Можно сказать, что умерли 800 человек", - сказала она.

Такую оценку подтвердил и представитель Международной организации по миграции Флавио ди Джакомо. Сначала сообщалось, что количество жертв, вероятно, составляет около 700 человек.

По словам мигрантов, с которыми общались представители ООН, на борту судна находились более 800 человек, среди них и 10-12-летние дети. Это были граждане Сирии, Сомали и около 150 - Эритреи. Беженцы, которых удалось спасти, родом из Мали, Гамбии, Сенегала, Сомали, Эритреи и Бангладеш.