Жертвами столкновений на протестах в Ираке стали уже более 90 человек

Еще почти 4 тысячи человек пострадали.

Количество погибших участников общенациональных демонстраций в Ираке возросло до 93 человек, почти 4000 пострадали.

Об этом сообщает "Украинскяа правда" со ссылкой на Reuters.

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Отмечается, что огонь по демонстрантам вели полицейские снайперы.

О фактах кровопролития сообщается из разных городов страны. Нынешнее противостояние журналисты называют самым тяжелым со времени подавления два года назад вооруженного сопротивления участников террористической организации "Исламское государство".

Как сообщал УНИАН, протесты начались в Багдаде 1 октября и в течение последующих дней охватили несколько провинций.

Участники акций требуют отставки правительства, улучшения условий жизни, здравоохранения, образования и труда, борьбы с коррупцией. Они жгутт шины, штурмуют правительственные здания.