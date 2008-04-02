Лужков: вступление Украины в НАТО осложнит вопрос принадлежности Крыма

Вступление Украины в НАТО сделает вновь проблемным вопрос принадлежности Крыма. Такое мнение высказал мэр Москвы Юрий Лужков в прямом эфире телеканала ТВЦ в программе "Лицом к городу".

"Россия должна предпринять определенные шаги по выходу из Договора о дружбе с Украиной. Также надо принять соответствующие решения в плане реализации защиты своих интересов на Черноморском флоте ",- отметил Ю.Лужков.

"Недавно Виктор Ющенко заявлял, что не будет предпринимать шагов по выходу Украины из Договора о дружбе. При этом руководство Украины вопреки волеизъявлению своего народа, стремится попасть в НАТО, о какой дружбе может идти речь, когда Украина вступает во враждебную военную структуру, которая всеми помыслами нависла над Россией", - сказал Ю.Лужков.

Мэр также отметил, что дружба России и Украины является выгодной для Украины в сфере поставок газа, а также в сфере торгово-экономических связей. Ю.Лужков назвал вступление Украины в НАТо уникальным по своей необдуманности шагом.