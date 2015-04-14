Рабочие российского космодрома написали Путину послание на крышах зданий (фото)
Строители одной из компаний на космодроме Восточный написали послание президенту Владимиру Путину прямо на крышах своих времянок.
Люди послали Владимиру Путину сигнал SOS. Акцию организовали сотрудники «Тихоокеанской мостостроительной компании». Они разукрасили крыши своей базы на космодроме.
Надписи с просьбой о помощи хорошо видны с высоты, их нарисовали белой краской. Чтобы запечатлеть свои труды, строители использовали кран. Люди написали президенту, что четыре месяца сидят без зарплаты и хотят работать, сообщает amur.info.
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«С Рогозиным всегда есть корреспонденты, и как бы им не запрещали – корреспондентам, кто-нибудь где-нибудь напечатает и выложит эту фотографию. Это будет сигнал. Мы хотим привлечь внимание президента к тому, что творится на космодроме. Говорят много, но практически ничего не делается», – прокомментировал начальник производственного участка ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» Антон Тюришев.
ЗАО «ТМК» – один из самых крупных субподрядчиков на космодроме. Компания известна тем, что построила мост через бухту «Золотой рог» во Владивостоке. На космодром предприятие отправило около 500 человек. Сейчас большинство вернулось в Приморье. На стройке осталось около 30 человек. С 1 марта никто не работает.
Люди приезжают охранять имущество базы. Зарплату им не платят 4 месяца. В отношении компании началась процедура банкротства. Сотрудники написали открытое письмо президенту. Однако получили ответ из канцелярии, что их обращение направлено в приморскую трудовую инспекцию.