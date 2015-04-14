Рабочие российского космодрома написали Путину послание на крышах зданий (фото)

Люди послали Владимиру Путину сигнал SOS. Акцию организовали сотрудники «Тихоокеанской мостостроительной компании». Они разукрасили крыши своей базы на космодроме.

Надписи с просьбой о помощи хорошо видны с высоты, их нарисовали белой краской. Чтобы запечатлеть свои труды, строители использовали кран. Люди написали президенту, что четыре месяца сидят без зарплаты и хотят работать, сообщает amur.info.

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«С Рогозиным всегда есть корреспонденты, и как бы им не запрещали – корреспондентам, кто-нибудь где-нибудь напечатает и выложит эту фотографию. Это будет сигнал. Мы хотим привлечь внимание президента к тому, что творится на космодроме. Говорят много, но практически ничего не делается», – прокомментировал начальник производственного участка ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» Антон Тюришев.

ЗАО «ТМК» – один из самых крупных субподрядчиков на космодроме. Компания известна тем, что построила мост через бухту «Золотой рог» во Владивостоке. На космодром предприятие отправило около 500 человек. Сейчас большинство вернулось в Приморье. На стройке осталось около 30 человек. С 1 марта никто не работает.

Люди приезжают охранять имущество базы. Зарплату им не платят 4 месяца. В отношении компании началась процедура банкротства. Сотрудники написали открытое письмо президенту. Однако получили ответ из канцелярии, что их обращение направлено в приморскую трудовую инспекцию.