Саакашвили сомневается, что Россия позволит привлечь Обаму к переговорам по Украине

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Саакашвили выразил во время брифинга в Харькове, комментируя предложения привлечь к переговорам президента США.

«Чем больше у нас друзей за столом переговоров, тем мы более защищены. В этом смысле я думаю, это (привлечение к переговорам президента США - УНИАН) хорошо, но я думаю, Россия этого не допустит по многим понятным причинам. Так же как она не допустит сюда миротворцев, так же как она возражает против международного формата. Она не хочет прозрачности», - сказал Саакашвили.

Он также подчеркнул, что политика президента России Владимира Путина заключается в том, чтобы вносить разногласия среди членов западного альянса, разъединить Америку и Европу, а также играть на противоречиях внутри Евросоюза и попытаться оставить Украину «сам на сам» с так называемыми «ДНР» и «ЛНР».

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Как сообщал УНИАН, посол США в России Джон Теффт заявил в Москве о том, что президент США Барак Обама готов принять участие в работе «нормандской четверки» по урегулированию ситуации на востоке Украины в случае получения соответствующего приглашения.

Теффт отметил, что не имеет прямой информации от Обамы по поводу отношения американского президента к возможности участия в работе «нормандского формата», однако высказал мнение, что он отнесся бы к этому положительно.

Сейчас в «нормандскую четверку» по урегулированию ситуации на востоке Украины входят Украина, Россия, Франция, Германия.