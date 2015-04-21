Обама готов присоединиться к работе «нормандской четверки» - американский посол
Президент США Барак Обама готов принять участие в работе «нормандской четверки» по урегулированию ситуации на востоке Украины в случае получения соответствующего приглашения.
Об этом сказал американский посол в Москве Джон Теффт, передает «Росбалт».
«Я думаю, что если бы его пригласили, то он бы с радостью согласился участвовать в этом процессе», - сказал посол в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
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Теффт отметил, что не имеет прямой информации от Обамы по поводу отношения американского президента к возможности участия в работе «нормандского формата», однако высказал мнение, что он отнесся бы к этому положительно.
«Я с ним об этом не говорил, но мне кажется, что это так», - сказал Теффт.
Сейчас в «нормандскую четверку» по урегулированию ситуации на востоке Украины входят Украина, Россия, Франция, Германия.
Напомним, 14 ківтня УНИАН сообщал, что "Нормандская четверка" призвала прекратить боевые действия и отвести тяжелое вооружение.