В Южной Корее произошел мощный взрыв на танкере с русскими и филиппинцами (фото, видео)
В субботу, 28 сентября, в южнокорейском порту Ульсан произошел мощный взрыв на борту танкера Stolt Groenland, экипаж которого состоит из граждан России и Филиппин.
Как сообщает НВ со ссылкой на агентство Yonhap, в результате происшествия пострадали девять человек. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии.
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Всего на борту находилось 25 человек, все иностранные граждане.
Огонь быстро распространился на другое грузовое судно рядом — с 21 членом экипажа на борту, но их всех спасли. Один человек получил серьезные травмы.
Причины происшествия пока не известны.
По имеющимся данным, танкер перевозил нефтепродукты с Каймановых островов.