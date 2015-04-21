В России закрыли фотовыставку о немецкой оккупации за "пропагандирующие фашизм" улыбки

Это историко-краеведческая выставка фотографий, снятых в период немецкой оккупации 1941-1943 годов на территории, входящей в границы современной Брянской области. Основной используемый материал – это изображения с подлинных снимков, сделанных немецкими оккупационными войсками на территории Советского Союза, сообщает местное издание RegTime.

Причиной закрытия стали, как пишет издание, "маргиналы-экстремисты из брянского отделения движения "Суть времени".

Читайте такжеВ России стартовало "молитвенное стояние" против оперы Вагнера: пришли фундаменталисты, националисты и Валуев"Прямо на открытии представитель «Сути времени» в свойственной членам этой организации истерической манере (скопированной у основателя этого фюрерского движения Сергея Кургиняна) обвинил организаторов выставки в пропаганде фашизма, "преподнесении оккупационного режима с положительной стороны", и самое страшное обвинение - "на лицах детей в оккупированной Брянщине - улыбки!", - говорится в сообщении.

После этого представители движения начали писать доносы "в инстанции", и коллектив, который "испугался за судьбу библиотеки", принял решение закрыть выставку, что и произошло 16 апреля, через 5 дней после открытия.