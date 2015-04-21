Frankfurter Allgemeine: Google сортирует по-новому

В статье Мартина Гроппа под названием «Google сортирует по-новому», опубликованной на сайте немецкой газеты Frankfurter Allgemeine, пишется о том, что когда дело доходит до экспертов поисковых систем, то некоторым веб-страницам с этого вторника грозит крах. На странице результатов Google они могут спуститься вниз. Поводом стало событие, которое эксперты окрестили сложным словом «мобилгеддон», состоящим из «мобильный» и Армагеддон. Инициатором этого преобразования стала американская поисковая компания Google. Она меняет программирование, с помощью которого поисковая машина находит соответствующие веб-сайты и сортирует их.

При введении поисковых запросов с мобильных устройств, таких как смартфоны и планшеты, способность сайта отражаться в мобильном устройстве должна быть воспринята как сигнал для алгоритмов. Если операторы этих сайтов не позаботились о такой способности, то с сегодняшнего дня они уже не будут находиться так высоко в таблице результатов поиска.

Это проблема, потому что многие пользователи поисковой системы часто читают только первую страницу результатов поиска, прежде чем нажать на одну из ссылок в списке. «Поскольку все больше и больше людей используют мобильные устройства для поиска в Интернете, мы должны адаптировать к этому наши алгоритмы», объявил недавно Google.

Сколько веб-страниц затронет новая процедура сортирования, непонятно. Впрочем, крупные компании-конкуренты Google подготовились к переходу. Это показывает, онлайн-тест, который Google разместил в Интернете. И веб-страница интернет-концерна Yahoo, и стартовая страница поисковой системы Microsoft Bing были оптимизированы для мобильных устройств. Гораздо хуже ситуация с домашней страницей веб-сайта Европейского Союза. Тест показывает, что www.europa.eu имеет ряд трудностей, о которых в понедельник первой сообщила английская газета «Financial Times».

Текст «маленького размера и его трудно читать», ссылки расположены слишком близко друг к другу. То, что страница ЕС поэтому может затеряться внизу таблицы результатов в Google, создает достаточно острую ситуацию. На прошлой неделе, Европейская Комиссия объявила о своем намерении вести расследование против Google из-за его влияния на рынке. В любом случае, веб-сайт Комиссии в сети был оптимизирован для мобильных устройств.