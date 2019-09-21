Шаман придёт, порядок наведёт

Если один и тот же тезис повторять многократно, в него начинают верить. Это закон пропаганды. Залог успеха - монополия на информацию.

Есть и риски. Ослеплённый успехом заказчик начинает сам верить в эти словесные штампы.

На всех российских каналах бесчисленное количество раз повторяли и повторяют, что Майдан - это спецоперация Запада, а события в Киеве - это шаг к свержению Путина. В 2014 году эта конструкция была поводом и объяснением вторжения в Украину. В 2019 Кремль стал сам верить в то, что говорит зомбоящик.

Если один и тот же тезис повторять многократно, в него начинают верить

Пять лет боролись с адептами «Правого сектора», законодательно запрещённого в России, украинскими «шпионами» и «диверсантами». И вот они закончились. Патриотический угар направлен внутрь - нужно карать рублем и тюрьмой националпредателей.

Любое событие и высказывание несогласных с действующим курсом рассматривается через призму «а не подготовка ли это к Майдану». Отряды Путина вынуждены реагировать. Даже «освободители» из российского «Союза добровольцев Донбасса» объявили, что готовы проливать кровь либералов Москве, если они будут раскачивать лодку. Они не врут - навыки у них есть.

И тут возникает вопрос: «российская лодка» действительно покачивается или эти колебания исключительно в голове?

Как бы там ни было, власть решительно начала бороться с «вмешательством» Запада и не допустила к выборам в Московскую городскую думу независимых кандидатов. Протесты жителей российской столицы превратились в соревнования по упаковке людей в автозаки - на скорость. Суды тоже работают в пожарном режиме: несколько человек за пару дней успели получить реальные тюремные сроки, а кто-то - подписку о невыезде. Продвинутая (а также все, кому дали отмашку) общественность требует прекратить репрессии и закрыть так называемое «московское дело».

Протесты жителей российской столицы превратились в соревнования по упаковке людей в автозаки - на скорость

Но это ещё не всё!

В Москву, на Красную площадь из Якутии пешком отправился «шаман-воин» Александр Габышев. Он объявил своей целью изгнание «демона» Владимира Путина.

Дойти до города, где живет и работает «демон» Габышев планировал к 2021 году, но Кремль решил не ждать. Для задержания «шамана»-путешественника провели спецоперацию, и силовики вернули его на самолёте назад в Якутию, подальше от Москвы, подальше от «демона».

Власть взяла «шамана» в оборот, и кажется, размышляет, как выйти из сложной ситуации: объявить его сумасшедшим или экстремистом, который «публично призывал к насильственным действиям в отношении Владимира Путина».

Поход на Москву остановлен, временно. «Шаман» даёт показания, на видео рассказывает, что у него все хорошо и уверяет, что с ним поступают в рамках закона.

Но на самом деле проблема не решена.

Мало ли в России эксцентричных личностей? Реакция властей более чем показательна: они его боятся, шаман живет в их головах, и он продолжает свой путь к Москве, чтобы изгнать демона.

Тут спецслужбы бессильны.

Роман Цимбалюк