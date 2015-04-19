В Беларуси запретили георгиевскую ленту - СМИ

Георгиевские ленты негласно объявлены вне закона в Беларуси. Как сообщает белорусское издание by24.org, власти страны в "добровольно-принудительном" порядке рекомендовали использовать красно-зеленую ленточку цветов флага Беларуси, украшенную цветами яблони, сообщает LB.ua.

Централизованный выпуск таких лент налажен на предприятии "Лента" в Могилеве. Ежедневно оно выпускает около 10 тысяч штук.

Издание также публикует официальное письмо из Управления торговли и услуг Витебского облисполкома, который с пометкой "срочно" поступил во все подведомственные организации. Из него следует, что, как минимум, для работников торговли, сферы услуг и предприятий общественного питания ношения "Цветы Великой Победы" в период с 1 по 9 мая включительно будет обязательным.

Читайте такжеСМИ: Лукашенко отказался ехать на парад к Путину 9 мая

Напомним, в Украине символом победы во Второй мировой войне стало стилизованное изображение красного мака.

Георгиевская лента стала символом российских оккупантов и сепаратистов на Донбассе.