В Госдуме предлагают ввести уголовную ответственность за осквернение георгиевской ленты
За осквернение символов Победы в Великой Отечественной войне, таких как Знамя Победы и орден Победы или георгиевская лента, предлагают ввести уголовную ответственность.
Соответствующую законодательную инициативу готовит член комитета Госдумы по обороне, председатель Российской партии пенсионеров за справедливость Игорь Зотов, сообщают "Известия".
Депутат пояснил, что изменения предполагается зафиксировать в Уголовном кодексе, дополнив новыми нормами ст. 329 «Надругательство над Государственным гербом РФ или Государственным флагом РФ». Сейчас Зотов намерен инициировать общественное обсуждение того, какие именно символы Победы нуждаются в законодательной защите.
Депутат обращает внимание на то, что сейчас федеральное законодательство предусматривает административную ответственность за нарушение порядка использования государственных символов и уголовную — за надругательство над флагом или гербом страны.
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"Мы работаем над законодательной инициативой, целью которой станет защита от действий, направленных на осквернение символов Победы в Великой Отечественной войне. Поправку предполагается внести в ст. 329 УК РФ. Для большинства моих однопартийцев символами Победы являются Знамя Победы, орден Победы, георгиевская лента", — сообщил Зотов.
"Наша ключевая задача — не допустить реабилитации фашизма", — добавляет он.
По его словам, наказание за надругательство или осквернение символов Победы предполагается установить по аналогии с наказанием за это же в отношении символов государства - ограничение свободы на срок до 1 года, либо принудительные работы на тот же срок, либо арест на срок от 3 до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок до 1 года.