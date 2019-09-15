Сноуден, живущий в России, хочет переехать во Францию

Он выразил надежду на то, что Эммануэль Макрон даст разрешение на его переезд по Францию.

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США (АНБ) Эдвард Сноуден, живущий в России, выразил надежду на то, что Эммануэль Макрон даст разрешение на его переезд по Францию.

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Сноуден дал интервью французской радиостанции France Inter, которое должно полностью выйти в эфир в ближайшие дни, пишет “Радио Свобода”.

Ранее в интервью американской радиостанции NPR Сноуден вновь подчеркнул, что не хотел ехать в Россию и оказался там случайно, узнав на пересадке в московском аэропорту, что власти США аннулировали его паспорт.

В интервью газете The Guardian, приуроченном к выходу в свет книги его мемуаров, Сноуден рассказал подробности своей жизни в России. По его словам, он теперь меньше опасается за свою безопасность, чем в первые годы, не скрывает лицо и свободно путешествует по России. Он подтвердил, что два года назад женился на американке, зарегистрировав своей брак в одном из московских ЗАГСов.

Сноуден бежал из США и с августа 2013 живет в добровольном изгнании в России. В период работы по контракту в Агентстве национальной безопасности США он похитил тысячи секретных документов и в июне 2013 года предоставил их в распоряжение нескольких средств массовой информации. Соединенные Штаты требуют выдачи Сноуден, обвиняя его в шпионаже и других преступлениях.

В июле 2016 Белый дом отклонил петицию о помиловании Сноуден.