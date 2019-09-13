МИД РФ возмущено "циничным" решением Праги отдать им памятник советскому маршалу

Подобный шаг не останется без ответа, пообещали российские дипломаты.

МИД России эмоционально отреагировало на предложение Чехии вернуть им памятник советскому маршалу Коневу.

Об этом говорится в официальном сообщении российского министерства.

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«Возмущены циничным решением городской власти района Прага-6 относительно переноса памятника маршалу СССР Ивану Коневу, что находится в этой части чешской столицы».

При этом в МИД России заявили, что решение «может серьезно омрачить российско-чешские отношения», и пообещали не оставить без ответа подобный шаг.

«Как и ранее, считаем этот шаг нарушением положений двустороннего Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве от 26 августа 1993 года», – подчеркнули в министерстве.

Как сообщал УНИАН, в конце августа районная администрация Праги-6 готовила письмо в посольство России с предложением забрать памятник советскому маршалу Ивану Коневу из-за регулярных актов вандализма.

По словам старосты пражского района, чехи уже объединились в отдельную инициативу против Конева, а обслуживание самого памятника тоже стоит денег.