CNN назвал имя главного претендента на должность Болтона

В общем 5 человек претендуют на место Джона Болтона.

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность назначения государственного секретаря Майка Помпео следующим советником по национальной безопасности вместо недавно уволенного Джона Болтона.

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Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Отмечается, что в случае назначения Майк Помпео сможет занимать сразу две должности – госсекретаря и советника по нацбезопасности, что в истории США было в 1970-х годах во время президентства Ричарда Никсона, когда Генри Киссинджер два года находился на должности госсекретаря и советника по нацбезопасности одновременно.

По словам корреспондента телеканала, в общем 5 человек претендуют на место Джона Болтона.

Как сообщал УНИАН, 10 сентября президент США Дональд Трамп уволил своего советника по национальной безопасности Джона Болтона из-за несогласия «со многими предложениями» советника.

Трамп заявил, что планирует назвать нового советника по нацбезопасности на следующей неделе.