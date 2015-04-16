США осуждают убийство Бузины и Калашникова и призывают к их расследованию
США осуждают убийство в Украине журналиста Олеся Бузины и экс-депутата Верховной Рады от бывшей правящей Партии регионов Олега Калашникова и призывают к расследованию этих преступлений
Об этом заявила официальный представитель госдепартамента Мари Харф, пишет РИА Новости Украина.
"Мы осуждаем убийство украинского журналиста и бывшего члена парламента от оппозиционной "Партии регионов"… и призываем с открытому расследованию этих преступлений, о чем сказал президент Порошенко", — сказала Харф на брифинге.
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Журналист Олесь Бузина был убит 16 апреля во дворе своего дома в Киеве.
15 апреля в Киеве был убит экс-депутат от ПР Олег Калашников. Возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве. Основные версии преступления — политическая деятельность Калашникова, связанная с участием в "Антимайдане", убийство с целью ограбления и бизнес погибшего.