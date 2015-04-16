Порошенко требует быстрого и прозрачного расследования убийств Калашникова и Бузины

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он заявил во время встречи с исполняющим обязанности министра внутренних дел Василием Паскалем, который доложил президенту об обстоятельствах убийств Калашникова и Бузины.

Порошенко отметил важность быстрого и прозрачного расследования этих убийств. "Очевидно, что эти преступления - события одного ряда. Их природа и политический смысл понятны - это сознательная провокация, которая льет воду на мельницу наших врагов. Она направлена на дестабилизацию внутриполитической ситуации в Украине, на дискредитацию политического выбора украинского народа", - заявил глава государства.

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Порошенко отметил, что раскрытие этих резонансных преступлений - это дело чести для правоохранительных органов.

"Я требую от правоохранительных органов в кратчайшие сроки найти исполнителей и назвать организаторов последних убийств. Учитывая резонансность совершенных преступлений, правоохранительные органы должны регулярно отчитываться перед обществом о ходе и результатах следственных действий", - подчеркнул президент Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве неизвестные убили журналиста Бузину. Убийство было совершено около 13.20 на улице Дегтяревская возле дома, где проживал журналист. По показаниям свидетелей, двое неизвестных ехали в автомобиле, и один из них выстрелил в Бузину.

Калашников был убит вчера, 15 апреля, возле своей квартиры в Киеве.