Стало известно, кто будет заменят Болтона на посту советника Трампа по нацбезопасности

Заместителем Болтона Чарльз Капперман стал в январе 2019 года.

Исполняющим обязанности советника президента США по нацбезопасности станет Чарльз Капперман - заместитель Джона Болтона.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли, передает РБК.

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Чарльзу Капперману 68 лет. Он занимал руководящие должности в военно-промышленной корпорации Lockheed Martin и Boeing. В 1980-х годах работал в администрации президента США Рональда Рейгана. С 2001 по 2010 год был членом совета директоров американского Центра политики безопасности.

Заместителем Болтона Капперман стал в январе 2019 года. «Обширный опыт Чарли в сфере обороны, контроля над вооружениями и в аэрокосмической сфере поможет дальнейшему развитию повестки президента Трампа в области национальной безопасности», - говорил Болтон тогда и отмечал, что Капперман консультировал его более 30 лет. CNN также называет его «давним союзником» Болтона.

Как сообщал УНИАН, ранее президент США Дональд Трамп объявил об увольнении своего советника по национальной безопасности Джона Болтона. По словам президента, имя нового советника по национальной безопасности будет объявлено на следующей неделе.