Поставки С-300 в Иран «являются сдерживающим фактором» - Путин

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в ходе общения с россиянами в прямом эфире государственных каналов.

«Мы считаем, что в условиях, которые складываются в регионе, особенно в связи с событиями в Йемене, поставки оружия подобного рода являются сдерживающим фактором», - сказал Путин.

Читайте такжеПутин не знает, будут ли найдены заказчики убийства Немцова

При этом он подчеркнул, что иранские партнеры демонстрируют большую гибкость и явное желание достичь компромисса по этой иранской ядерной программе. Путин считает, что Иран необходимо поощрять за такую позицию. По его словам, в санкционный список ООН такие комплексы не входят.

«Если кто-то опасается, что мы приступили к отмене санкций, то, видимо, наши коллеги не знают, что в санкционный список ООН поставка таких систем не входит. Мы приостановили исполнение этого контракта исключительно в одностороннем порядке и теперь, когда продвижение на иранском ядерном треке положительное, мы не видим оснований держать это в запрете», - сказал Путин.

«Что касается санкционного списка, предусмотренного соответствующей резолюцией ООН, то там мы, конечно, будем действовать с нашими партнерами заодно, и мы всегда так делали и, подчеркну, мы внесли большой вклад в урегулирование иранской ядерной проблемы», - добавил президент РФ.

Путин считает, что поставки С-300 в Иран «абсолютно не угрожают Израилю», так как это оборонительное оружие.

Как сообщал УНИАН, Саудовская Аравия и созданная ею коалиция с 26 марта начали военную операцию в Йемене. Армии Саудовской Аравии и других стран наносят воздушные удары по позициям шиитской повстанческой группировки Хути в Йемене, наступление которого заставило президента Йемена бежать из страны.

13 апреля президент РФ Путин подписал указ, которым снял запрет на поставку зенитных ракетных систем С-300 в Иран.

В 2005 году Россия договорилась с Ираном о поставках как минимум пяти зенитно-ракетных систем среднего радиуса действия С-300 ПМУ-1 на сумму более 800 млн долл. В случае невыполнения контракта предусматривалась выплата неустойки в размере 300-400 млн долларов. В сентябре 2010 г. занимавший тогда пост главы государства Дмитрий Медведев ввел запрет на поставку Ирану С-300 в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН, ограничивающей поставки Ирану современных вооружений. Россия вернула Ирану перечисленные ранее в качестве предоплаты средства в размере 166,8 млн долл.

США неоднократно заявляли о неприемлемости поставок в Иран комплексов С-300.