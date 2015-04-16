"Мы сами выезжали и тушили пожары": Жители Забайкалья пригласили Путина приехать в Читу (видео)
12:22, 16 апреля 2015Мир
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Жители Забайкалья записали видеообращение к Путину.
Жители Читы ждут объяснений от Путина / Скриншот
Участники прошедшего 15 апреля в Чите народного схода сегодня опубликовали видео, в котором пригласили президента России Владимира Путина лично приехать в регион и убедиться в существующих проблемах, в том числе с пожарами.
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"Мы, жители Забайкалья, сами выезжали и тушили пожары. Почему уже который год все говорят, что всё готово, деньги выделены, техника есть, но на самом деле пожары идут, пожары не остановить. Владимир Владимирович, приезжайте в Читу", - обратились жители Забайкальского края к президенту РФ.
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